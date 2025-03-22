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На авиашоу в Южной Африке самолет взорвался на глазах у 2 тыс. зрителей

В ЮАР реактивный самолет потерпел крушение на авиашоу

На авиашоу в бухте Салданья на юго-западном побережье Южно-Африканской Республики (ЮАР) самолет рухнул на землю и взорвался. Об этом сообщает местный новостной сайт IOL.

На видео с места происшествия видно, как реактивный самолет Impala на глазах у более чем 2 тыс. зрителей переворачивается в воздухе, а затем начинает снижаться, после чего ударяется о землю и загорается. При этом от него поднимается большой столб черного дыма. Пилот не выжил. После крушения авиашоу было прервано.

IOL уточняет, что мероприятие началось в пятницу, 21 марта. Его организаторы предупреждали о том, что из-за погодных условий на побережье бухты — в том числе морского тумана и внезапных порывов ветра — метеопрогноз может быстро меняться, что затрудняет составление графика выступлений участников.

18 марта в Волосовском районе Ленинградской области упал вертолет. Крушение произошло у деревни Шуговицы — после падения люди тоже видели огненную вспышку.

Ранее 70-летний пилот потерпел крушение на самодельном самолете и остался в живых.

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