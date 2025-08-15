Объем платных услуг для населения Москвы вырос до 2,2 трлн рублей

Багреева: оборот сферы услуг в Москве в 1 полугодии вырос на 2,2%

Объем платных услуг населению в Москве составил 2,2 трлн руб. за шесть месяцев 2025 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Мария Багреева.

Данный показатель превысил прошлогодний на 2,2%. Наибольший вклад в положительную динамику внесли электронные сервисы, услуги связи и образования, отметила Багреева.

Самыми востребованными направлениями у москвичей являются онлайн-консультации, услуги стриминговых платформ, облачных сервисов.

«Сфера услуг Москвы развивается в том числе благодаря активному внедрению цифровых сервисов, которые делают жизнь горожан проще и удобнее», — сообщила она.

Недавно заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что с начала 2025 года пассажиры столичного транспорта более 160 тыс. раз получили помощь дистанционно по вопросам метро.

Чаще всего, по данным Дептранса, пассажиры пользуются дистанционной помощью для пополнения баланса «Тройки», получения информации о стоимости билетов и для получения справок.

Ранее сообщалось, что москвичи стали совершать повседневные покупки через подписочную модель.