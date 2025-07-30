Москвичи стали совершать повседневные покупки через подписочную модель

Бизнес активно развивает в столице России подписочную модель. На данный момент москвичи могут оформить подписку или абонемент на широкий ряд товаров и услуг — от кофе до препаратов для похудения.

В частности, столичные кофейни запустили «кофейные карты» — к примеру, сеть «Шоколадница» предлагает потребителям приобрести абонемент на 1826 чашек кофе по фиксированной стоимости. Срок действия абонемента составляет пять лет.

Также о запуске подписок сообщили несколько работающих в столице флористических студий, включая Flowers.me и Meura Flowers. В рамках предложения москвичам доступны еженедельные подписки с фиксированной ценой, в рамках которых цветы раз в неделю доставляются домой или в офис. Cтоимость подписки зависит от формата букета и может составлять от 15 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц.

Развитие подписочной модели также зафиксировано в столичной индустрии красоты. В частности, жителям столицы стали доступны сервисы подписки на мини-версии парфюмерной продукции и уходовой косметики.

Подключились к развитию подписочной экономики в столице также участники рынка товаров для спорта и здоровья. В частности, фармкомпания «Промомед» сообщила о запуске в Москве первого в России сервиса подписки на препараты для похудения — Promeka.ru. В его рамках пациенты, принимающие лекарства курсами, могут получить фиксированную скидку на препараты. Кроме того, москвичам стали доступны сервисы подписки на витамины, фитнес-питание и услуги психолога.

Участники рынка отмечают, что потребители в Москве заинтересованы в подписочной модели благодаря предсказуемости трат. Поэтому прогнозируется дальнейшее развитие направления в столице.