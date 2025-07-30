На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичи стали совершать повседневные покупки через подписочную модель

В Москве зафиксировано развитие сервисов подписки на товары и услуги
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Бизнес активно развивает в столице России подписочную модель. На данный момент москвичи могут оформить подписку или абонемент на широкий ряд товаров и услуг — от кофе до препаратов для похудения.

В частности, столичные кофейни запустили «кофейные карты» — к примеру, сеть «Шоколадница» предлагает потребителям приобрести абонемент на 1826 чашек кофе по фиксированной стоимости. Срок действия абонемента составляет пять лет.

Также о запуске подписок сообщили несколько работающих в столице флористических студий, включая Flowers.me и Meura Flowers. В рамках предложения москвичам доступны еженедельные подписки с фиксированной ценой, в рамках которых цветы раз в неделю доставляются домой или в офис. Cтоимость подписки зависит от формата букета и может составлять от 15 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц.

Развитие подписочной модели также зафиксировано в столичной индустрии красоты. В частности, жителям столицы стали доступны сервисы подписки на мини-версии парфюмерной продукции и уходовой косметики.

Подключились к развитию подписочной экономики в столице также участники рынка товаров для спорта и здоровья. В частности, фармкомпания «Промомед» сообщила о запуске в Москве первого в России сервиса подписки на препараты для похудения — Promeka.ru. В его рамках пациенты, принимающие лекарства курсами, могут получить фиксированную скидку на препараты. Кроме того, москвичам стали доступны сервисы подписки на витамины, фитнес-питание и услуги психолога.

Участники рынка отмечают, что потребители в Москве заинтересованы в подписочной модели благодаря предсказуемости трат. Поэтому прогнозируется дальнейшее развитие направления в столице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами