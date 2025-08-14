На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве рассказали о доступности более 75% услуг транспорта в режиме онлайн

Максим Ликсутов: москвичам помогли онлайн более 160 тысяч раз по вопросам метро
Дептранс Москвы

С начала 2025 года пассажиры столичного транспорта более 160 тыс. раз получили помощь дистанционно по вопросам метро, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Как отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы», более 75% услуг московского транспорта доступны в режиме онлайн.

Чаще всего, по данным Дептранса, пассажиры пользуются дистанционной помощью для пополнения баланса «Тройки», получения информации о стоимости билетов и для получения справок.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил повышать качество сервисного обслуживания жителей столицы. Поэтому большинство транспортных услуг мы перевели в удобный онлайн-формат, который позволяет экономить время», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что для пассажиров также доступен чат-бот Александра, в работу которого активно внедряется искусственный интеллект.

