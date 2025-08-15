В Москве назвали количество выпускающих беспилотные системы предприятий

В Москве более 120 предприятий выпускают транспортные беспилотные системы, рассказал заместитель министра транспорта РФ Алексей Шило на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего», который проходит в технопарке «Сколково», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что с 2024 года выпуск транспортных беспилотных систем вырос в 2,5 раза.

«Здесь речь идет именно о гражданских системах. Сам факт, что мы движемся не процентами, а ситуация меняется в разы, довольно-таки показателен», — сказал он.

Шило добавил, что всего в России более 600 предприятий занимаются выпуском беспилотных систем.

По его словам, Россия – один из лидеров в развитии, построении и использовании беспилотных систем.

«Это не только результат наличия технологической базы и инженеров, способных реализовать эту задачу, но и результат взвешенной политики, которую реализует государство в данном направлении», — сказал он.

Шило подчеркнул, что беспилотные транспортные системы применяются во многих направлениях.

«Беспилотная «Ласточка», которую РЖД запустили несколько лет назад, «пробежала» по кольцу около 80 тыс. км. Беспилотный трамвай в Москве проехал уже более 6 тыс. км и отлично себя показывает», — заключил он.