Россиянам рассказали, как выбрать рюкзак для школьника

Врач Симкин: бесформенные тканевые рюкзаки грозят нарушением осанки

Shutterstock/FOTODOM

Правильный школьный рюкзак должен хорошо держать форму и иметь достаточно жесткую плотную спинку. Одна из самых частых ошибок родителей — покупать ребенку бесформенные тканевые рюкзаки, которые больше напоминают вещмешки, рассказал «Газете.Ru» врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин.

«Использование таких моделей на постоянной основе дает избыточную нагрузку на область плечевого пояса, провоцирует боль в шее и спине, а в перспективе — грозит деформацией осанки. Это касается абсолютно любых «мягких» рюкзаков, в том числе и популярных спортивных брендов», — отметил врач.

Оптимальным выбором для школьника станут модели с плотной анатомической спинкой, которая повторяет естественные изгибы позвоночника — в области грудной клетки и поясницы.

«Они удобно сидят на спине и способствуют равномерному распределению веса. Для максимального удобства советуют отдавать предпочтение моделям с внутренним карманом в области спины, куда можно положить более тяжелые предметы вроде учебников или планшета. Это обеспечит более плотное прилегание и уменьшит нагрузку на позвоночник», — объяснил доктор.

Отдельное внимание следует обратить на глубину рюкзака: она не должна быть слишком большой. Излишне глубокие модели хуже держат форму и сильнее тянут назад, заставляя сутулиться. К высоте и ширине требования менее строгие: главное, чтобы ребенку было удобно.

«Важно следить, чтобы рюкзак всегда держался на уровне спины, а не болтался в области поясницы. Привычка носить ранец на спущенных лямках опасна развитием сутулости. Такое неудобное его положение заставляет ребенка непроизвольно наклоняться вперед, а плечи сворачивать внутрь», — заключил врач.

