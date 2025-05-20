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Названы лайфхаки, чтобы отличить натуральный мед от подделки

Врач Белоусов: натуральный мед не должен быстро растворяться в воде и гореть
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Freepik.com

Чтобы отличить настоящий мед от подделки, важно обратить внимание на его внешний вид и текстуру. Натуральный продукт более густой и тягучий, в то время как имитация будет прозрачной и жидкой из-за добавления сиропов. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Используйте огонь и вату. Намочите кусок ваты в меду и подожгите. Натуральный мед не должен гореть, так как содержит воду. Если он горит и образует черный дым — это может свидетельствовать о добавлении сахара», — рассказал специалист.

Кроме того, по его словам, можно добавить немного меда в холодную воду. Если он не растворяется сразу, а оседает на дно — лакомство натуральное. Подделка же, оказавшись в воде, быстро исчезает.

Врач также рассказал о правилах хранения меда. Продукт должен находиться в сухом и прохладном месте, где температура не превышает 20°C.

Он также посоветовал использовать герметичную стеклянную или керамическую тару. Пластиковые контейнеры могут выделять химические вещества, если мед хранится долго, предупредил Белоусов.

Ранее стало известно, что в России может сократиться производство меда.

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