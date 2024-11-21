Эксперты раскрыли объемы фальсифицированного меда в России

Порядка 80% меда в России является фальсифицированным продуктом, где-то мед меняют на сахарный сироп, где-то собирают незрелым и перегревают. Об этом сообщили эксперты Роскачества, данные об исследованиях публикует сайт ведомства.

«Цель наших исследований состоит прежде всего в том, чтобы на полках магазинов продавался не разведенный сахарными сиропами продукт, а настоящий мед», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что обнаружили фальсификат в 80% меда из 21 проверенной марки в России. С 1 сентября текущего года в России действуют поправки к закону «О пчеловодстве». К этой дате специалисты Роскачества отобрали 21 банку лидирующих брендов медовой продукции и проверили их на качество.

Результаты проведенного исследования оказались далеки от хороших показателей. По данным экспертов, только четыре банки продукта соответствовали стандарту без единого нарушения — «Берестов А. С.», «ВкусВилл», «Алтайская гречиха»,

«Медовая долина».

Как рассказали в Роскачестве, остальные бренды смешивали мед с сахарным сиропом, собирали незрелый мед и перегревали его. Кроме того, какие-то производители добавляли канцероген в продукцию — оксиметилфурфурол, 5-гидроксиметилфурфурол.

По данным экспертов ведомства, худшими марками меда признали продукцию, представленную торговыми марками «Медэм», «Моя цена», «Щедрый год» и «Каждый день». По данным аналитиков, производители использовали все способы фальсификации меда в своей продукции.

До этого председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин рассказал, как выбрать натуральный мед. По словам эксперта, свежий натуральный мед должен быть тягучим.

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