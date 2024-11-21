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Эксперты раскрыли объемы фальсифицированного меда в России

Роскачество выявило фальсификацию в меде после проверки 21 торговой марки

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Depositphotos

Порядка 80% меда в России является фальсифицированным продуктом, где-то мед меняют на сахарный сироп, где-то собирают незрелым и перегревают. Об этом сообщили эксперты Роскачества, данные об исследованиях публикует сайт ведомства.

«Цель наших исследований состоит прежде всего в том, чтобы на полках магазинов продавался не разведенный сахарными сиропами продукт, а настоящий мед», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что обнаружили фальсификат в 80% меда из 21 проверенной марки в России. С 1 сентября текущего года в России действуют поправки к закону «О пчеловодстве». К этой дате специалисты Роскачества отобрали 21 банку лидирующих брендов медовой продукции и проверили их на качество.

Результаты проведенного исследования оказались далеки от хороших показателей. По данным экспертов, только четыре банки продукта соответствовали стандарту без единого нарушения — «Берестов А. С.», «ВкусВилл», «Алтайская гречиха»,
«Медовая долина».

Как рассказали в Роскачестве, остальные бренды смешивали мед с сахарным сиропом, собирали незрелый мед и перегревали его. Кроме того, какие-то производители добавляли канцероген в продукцию — оксиметилфурфурол, 5-гидроксиметилфурфурол.

По данным экспертов ведомства, худшими марками меда признали продукцию, представленную торговыми марками «Медэм», «Моя цена», «Щедрый год» и «Каждый день». По данным аналитиков, производители использовали все способы фальсификации меда в своей продукции.

До этого председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин рассказал, как выбрать натуральный мед. По словам эксперта, свежий натуральный мед должен быть тягучим.

Ранее сообщалось, как отличить настоящий мед от подделки в домашних условиях.

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