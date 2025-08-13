Девушка искала камень для помолвки и нашла бриллиант в государственном парке

Американка нашла настоящий бриллиант в государственном природном парке Арканзаса. Об этом пишет Independent.

Жительница Нью-Йорка Мишер Фокс хотела идеальное помолвочное кольцо и отправилась в знаменитый парк «Кратер алмазов» в Арканзасе, чтобы найти там подходящий камень.

Она приходила туда в течение трех недель, пока в последний день не заметила на земле блестящий объект, похожий на паутину. Пнув его, Мишер обнаружила настоящий белый бриллиант весом 2,3 карата. В момент находки женщина была настолько потрясена, что упала на колени, сначала плакала, а потом смеялась от радости.

«Я никогда не видела в руках настоящего бриллианта и не знала наверняка, но это был самый «бриллиантовый» бриллиант, который я когда-либо видела», — сказала она.

Сотрудники парка подтвердили, что это редкий драгоценный камень стоимостью около $27 тыс. Американка назвала бриллиант Фокс-Баллу в честь своей фамилии и фамилии партнера. Теперь он станет центральным элементом кольца, которое ее возлюбленный обещал подарить ей, если она достигнет своей цели.

