В череповецкой квартире нашли тела троих подростков

СК: в Череповце в квартире погибли трое подростков, один оказался в реанимации

В Череповце следователи возбудили уголовное дело после гибели трех несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Вологодской области.

По данным ведомства, 12 августа в одной из квартир на улице Наседкина обнаружили тела двух юношей и девушки — дочери хозяйки жилья. Еще одну несовершеннолетнюю в тяжелом состоянии госпитализировали.

На месте происшествия провели осмотр. Следователи назначили судебные экспертизы и другие следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.

По данным Mash, дети погибли после употребления наркотиков.

До этого в Воронеже ребенок пострадал от нападения крысы в подъезде многоэтажки, девочке потребовалась помощь медиков. Мать с девятилетней дочерью возвращались домой с прогулки. Семья зашла в подъезд и увидела сидевшую на ступеньках крысу, которая бросилась им под ноги.

Поднявшись домой, девочка показала матери расцарапанную ногу, на следующий день отец отвез ребенка в травмпункт, девочке потребовалась экстренная вакцинация.

Ранее петербургский подросток-геймер потратил миллион рублей на игры и совершил суицид.