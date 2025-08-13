На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В череповецкой квартире нашли тела троих подростков

СК: в Череповце в квартире погибли трое подростков, один оказался в реанимации
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Череповце следователи возбудили уголовное дело после гибели трех несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Вологодской области.

По данным ведомства, 12 августа в одной из квартир на улице Наседкина обнаружили тела двух юношей и девушки — дочери хозяйки жилья. Еще одну несовершеннолетнюю в тяжелом состоянии госпитализировали.

На месте происшествия провели осмотр. Следователи назначили судебные экспертизы и другие следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося.

По данным Mash, дети погибли после употребления наркотиков.

