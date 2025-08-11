В Воронеже крыса напала на девятилетнюю девочку в подъезде многоэтажки

kp.ru: в Воронеже крыса напала на ребенка

В Воронеже ребенок пострадал от нападения крысы в подъезде многоэтажки, девочке потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел 6 августа, мать с девятилетней дочерью возвращались домой с прогулки. Семья зашла в подъезд и увидела сидевшую на ступеньках крысу, которая бросилась им под ноги.

Поднявшись домой, девочка показала матери расцарапанную ногу, на следующий день отец отвез ребенка в травмпункт, девочке потребовалась экстренная вакцинация.

По словам жителей многоэтажки, грызуны давно живут в подвале дома. Жильцы обратились в УК с просьбой провести обработку от грызунов.

«Женщина, с которой я разговаривала, была шокирована произошедшим и сказала, что договор с компанией, которая занимается дератизацией, заключен и якобы все акты об обработке подписаны, и эта компания должна обрабатывать дом каждый месяц», — рассказала мать школьницы.

Семья пострадавшей намерена обратиться с иском в суд и привлечь коммунальщиков к ответственности.

Ранее в Мурманске басенджи напала на двухлетнюю девочку и прокусила ей руку.