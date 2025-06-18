На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербургский подросток-геймер потратил миллион рублей на игры и совершил суицид

Mash: в Петербурге подросток потратил на игры миллион рублей и совершил суицид
close
Shutterstock

В Петербурге семиклассник-геймер потратил на игры миллион рублей с бабушкиной карты и совершил суицид. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел возле одного из домов на Большой Пороховской улице — под окнами строения обнаружили тело подростка. Сообщается, что он оставил предсмертную записку. Перед случившимся семья погибшего обнаружила, что юноша, увлекавшийся геймингом, за последнее время потратил около миллиона рублей с бабушкиной банковской карты на внутриигровые покупки.

Подросток воспитывался в благополучной семье, а его отец занимает высокую должность в крупной компании. Школьник совершил суицид перед тем, как у него должен был произойти серьезный разговор с родителями на тему его поступка.

До этого девочка из Москвы совершила попытку суицида из-за угроз мошенников. «Сотрудники МВД» написали ей, что неизвестные могут выманивать геолокацию для совершения терактов.

Ранее стало известно, что ИИ может подстрекать подростков к убийству родителей и суициду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами