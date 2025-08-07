На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии украинским беженцам сократили пособия

Прибывшие в ФРГ после 1 апреля 2025 украинские беженцы получат сниженные пособия
Marcus Brandt/Global Look Press

Граждане Украины, прибывшие в ФРГ после 1 апреля 2025 года, вместо пособий по безработице будут получать меньшие по размеру пособия для просителей убежища. Об этом сообщает газета Welt со ссылкой на законопроект министра труда и социальных вопросов Бербель Бас.

Размер пособия для одного человека составляет €441, в то время как для получателей пособия по безработице — €563 евро. Медицинские услуги также ограничены в соответствии с законодательством Германии о соискателях убежища.

В 2026 году правительство Германии планирует уменьшить расходы на пособия по безработице, основную соцпомощь и помощь в обеспечении прожиточного минимума на федеральном, земельном и муниципальном уровнях примерно на €1,32 млрд. При этом дополнительные расходы для лиц, ищущих убежища, оцениваются в €1,375 млрд. Эти расходы возьмут на себя земли и местные органы власти Германии, но они будут компенсированы федеральным правительством по зафиксированный ставке.

Ранее в Германии предложили лишить украинцев базового пособия по безработице.

Новости Украины
