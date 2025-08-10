Финляндия собирается прекратить выплаты украинским беженцам

Заместитель премьер-министра и министр финансов Финляндии Риикка Пурра предложила прекратить выплаты беженцам из бюджета страны. Об этом пишет агентство Yle.

В разработанном чиновницей проекте бюджета на 2026 год предлагается отменить интеграционную компенсацию, которая выплачивается муниципалитетам и социальным службам за принятых просителей убежища и беженцев, в том числе с Украины. При этом на муниципалитеты по-прежнему будет возлагаться ответственность за интеграцию иммигрантов, однако средства на нее местным властям придется добывать из других источников.

Предполагается, что отказ от выплат позволит Финляндии сэкономить €317 млн в течение двух лет. Для того, чтобы эта мера вступила в силу, новый законопроект должен быть одобрен парламентом. Сейчас финское правительство продолжает обсуждать проект бюджета на 2026 год. Парламентские дискуссии по нему состоятся осенью.

Большую часть беженцев в стране составляют украинцы, прибывшие туда после начала СВО. Их насчитывается около 45 тыс.

Ранее в Германии сократили пособия украинским беженцам.