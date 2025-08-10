На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Финляндия собирается прекратить выплаты украинским беженцам

Yle: глава минфина Финляндии предложила отменить выплаты украинским беженцам
true
true
true
close
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Заместитель премьер-министра и министр финансов Финляндии Риикка Пурра предложила прекратить выплаты беженцам из бюджета страны. Об этом пишет агентство Yle.

В разработанном чиновницей проекте бюджета на 2026 год предлагается отменить интеграционную компенсацию, которая выплачивается муниципалитетам и социальным службам за принятых просителей убежища и беженцев, в том числе с Украины. При этом на муниципалитеты по-прежнему будет возлагаться ответственность за интеграцию иммигрантов, однако средства на нее местным властям придется добывать из других источников.

Предполагается, что отказ от выплат позволит Финляндии сэкономить €317 млн в течение двух лет. Для того, чтобы эта мера вступила в силу, новый законопроект должен быть одобрен парламентом. Сейчас финское правительство продолжает обсуждать проект бюджета на 2026 год. Парламентские дискуссии по нему состоятся осенью.

Большую часть беженцев в стране составляют украинцы, прибывшие туда после начала СВО. Их насчитывается около 45 тыс.

Ранее в Германии сократили пособия украинским беженцам.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами