В Дагестане арестовали экс-гендиректора «Газпром траснгаз Махачкала»

Газпром Трансгаз Махачкала

Советский районный суд Махачкалы арестовал бывшего генерального директора компании «Газпром трансгаз Махачкала» Керима Гусейнова. Об этом ТАСС сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева.

«Суд заключил Гусейнова под стражу на 2 месяца, до 6 октября включительно», — сказала руководитель объединенной пресс-службы.

Мамаева уточнила, что Гусейнов обвиняется по статьям о мошенничестве и легализации денежных средств или иного имущества в особо крупном размере.

По данным следствия, обвиняемый во время работы на посту гендиректора приобрел права на чужое имущество, используя свое служебное положение. Впоследствии Гусейнов легализовал активы. Преступление было совершено организованной группой.

В июле Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» и его сообщника к 8 годам и 6 месяцам по делу о крупной взятке. Суд установил, что обвиняемые получили от учредителя коммерческой организации взятку в виде незаконного предоставления им 75% доли уставного капитала организации.

Ранее экс-главу судостроительного завода в Крыму обвинили в хищении 2 млн рублей.

