Суд в Челябинске осудил бывшего замглавы госкорпорации за крупную взятку

Экс-замглавы госкорпорации по ОрВД приговорили к 8,5 года по делу о взятке

Центральный районный суд Челябинска приговорил бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» и его сообщника к 8 годам и 6 месяцам по делу о крупной взятке. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Судом установлено, что обвиняемые, будучи работниками указанного предприятия, получили от учредителя коммерческой организации взятку в виде незаконного предоставления им 75% доли уставного капитала организации», — говорится в сообщении.

Дело проходило по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сообщается, что помимо лишения свободы сроком 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима, суд выписал фигурантам пятикратный размеру взятки штраф и запретил занимать руководящие должности в течение пяти лет.

До этого суд приговорил бывшего директора «Курского аккумуляторного завода» Андрея Рыбянцева к 6 годам колонии общего режима по делу о хищении 740 млн рублей при выполнении гособоронзаказа.

По данным следствия, с 2016 по 2020 год между госзаказчиком и «Курским аккумуляторным заводом» были заключены многомиллионные контракты на поставку аккумуляторных батарей. Контроль за исполнением контрактов возлагался на гендиректора.

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