Жителей Камчатки предупредили о возможном сильном афтершоке

Камчатские ученые не исключают возможность сильного афтершока магнитудой около 6 в ближайшее время. Об этом в интервью ГРТК «Камчатка» заявил директор Камчатского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН Данила Чебров.

Он рассказал, что афтершоки после мощного землетрясения — абсолютно нормальное явление. Их интенсивность наблюдалась в первую неделю после основного землетрясения 30 июля. В настоящее время мощность афтершоков постепенно снижается.

«В целом там все развивается по установленным закономерностям, каких-то отклонений мы не видим, это оптимизм вызывает определенный», — сказал Чебров.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8, это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Жителей края предупредили об угрозе цунами, а в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Крупнейшее землетрясение на Камчатке привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировался вулкан Авачинский, началось излияние лавовых потоков на Ключевском.

