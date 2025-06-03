В Тверской области школьник обварил восьмилетнего друга кипятком в библиотеке

В Конаково восьмилетний мальчик попал в больницу с сильными ожогами, его обварил кипятком приятель. Об этом сообщает администрация Конаковского округа.

Инцидент произошел 31 мая, из библиотеки был госпитализирован восьмилетний школьник. Мальчика обварил кипятком из чайника его приятель. У пострадавшего диагностировали ожоги 15% тела второй степени.

По факту травмирования несовершеннолетнего доследственную проверку проводит региональный СК. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого в Ломоносовском районе Ленинградской области ребенок попал в больницу с ожогами, обварившись кипятком. Четырехлетний мальчик потянул на себя кастрюлю с кипящей водой и обварился, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. У малолетнего диагностированы ожоги ног. Похожий случай произошел в Уфе, где семимесячный ребенок опрокинул на себя чайник с кипятком. Пострадавший получил ожоги 30% поверхности тела, включая плечи, спину и ноги.

Ранее годовалая девочка получила ожоги, обварившись горячим чаем.