Россиянам объяснили, когда будет доступна отечественная вакцина от рака

В России ведется разработка персонализированной мРНК-вакцины от рака – первые пациенты смогут получить ее в сентябре-октябре в рамках эксперимента. Однако в ближайшее время препарат не станет доступен для россиян в широком смысле – сначала предстоит провести тщательные испытания, объяснил 360.ru вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вакцина должна помогать иммунной системе за счет стимулирования выработки антител к неоантигенам – белкам, которые появляются в раковых клетках из-за мутаций. Как рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи Александр Гинцбург, по плану этой осенью вакцину получит первая партия онкобольных с меланомой. По его словам, в случае успеха препарат можно будет применять для лечения других видов заболевания, в том числе рака поджелудочной железы, простаты и некоторых видов рака почек.

Однако в широком смысле вакцина пока не станет доступной россиянам, так как сначала необходимо провести исследования, отметил Альтштейн.

«Будут вестись испытания, подбираться контингенты для этого испытания. <…> Еще ведь никаких данных о том, что эта вакцина является эффективной, нет», — пояснил специалист.

Доказать эффективность препарата можно лишь благодаря больным, согласившимся на исследование в рамках терапии. Альтштейн подчеркнул, что в России впервые применяют такую методику создания вакцины, перенося испытательный процесс из центра Гамалеи в онкоинституты.

По словам профессора, препарат отличается тем, что применять его можно будет на любых стадиях терапии, в том числе в период ремиссии. Причем сначала пациенту придется пройти другие этапы лечения – химиотерапию, лучевую терапию, хирургическое удаление опухоли, и только после этого вакцинируют, чтобы остановить рост раковых клеток, заключил Альтштейн.

Напомним, разработанная в России вакцина против злокачественных новообразований не будет доступна для приобретения в аптеках – на это обратила внимание заведующая молекулярно-биологической лабораторией Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Анна Строганова. Она подчеркнула, что вакцина предназначена для профилактики рецидива и метастазирования, а ее производство осуществляется в индивидуальном порядке.

