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Врач раскрыла подробности о российской вакцине от рака

Врач Строганова: новая российская вакцина от рака не будет продаваться в аптеках
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Разработанная в России вакцина против злокачественных новообразований не будет доступна для приобретения в аптеках. Об этом сообщила заведующая молекулярно-биологической лабораторией Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Анна Строганова в интервью «Ленте.ру».

Строганова отметила, что разрабатываемая отечественная вакцина предназначена для профилактики рецидива и метастазирования. По ее словам, данное лекарственное средство не будет находиться в свободной продаже, поскольку его производство осуществляется в индивидуальном порядке.

«В аптеки эта вакцина не попадет, как наши там химиопрепараты или таргетная терапия. Связано это с тем, что делается она под конкретного человека, учитывая те опухолевые неоантигены, которые есть именно у него», — отметила эксперт.

Врач пояснила, что на данном этапе клинические исследования сосредоточены на пациентах с меланомой, поскольку именно эта опухоль обладает наивысшей иммуногенностью, что делает ее наиболее перспективной для тестирования вакцин. Она также уточнила, что в дальнейшем спектр изучаемых злокачественных новообразований будет неуклонно расширяться.

Накануне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что индивидуализированная российская вакцина против рака может стать доступной для первых пациентов в течение ближайших месяцев.

Ранее онколог оценил прорыв ученых в создании универсальной вакцины от рака.

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