В России осенью вырастут пошлины для мигрантов

РИА: в России с 1 сентября повысят сборы за регистрацию и работу для мигрантов
Михаил Воскресенский/РИА Новости

С 1 сентября 2025 года в России изменятся государственные пошлины для иностранных граждан, связанные с регистрацией, миграционным учетом и оформлением разрешений на работу. Об этом сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Изменения утверждены Федеральным законом №271-ФЗ от 31 июля 2025 года, который вносит корректировки в статью 333.28 Налогового кодекса РФ.

По словам Машарова, за постановку иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания, за исключением участников эксперимента по дополнительному учету мигрантов, будет взиматься 500 рублей вместо нынешней бесплатной процедуры. Продление срока временного пребывания в РФ, если он не привязан к сроку действия визы, обойдется в тысячу рублей.

Продление разрешения на работу или оформление патента теперь будет стоить 4200 рублей. За выдачу дубликатов разрешений на привлечение и использование иностранных работников либо внесение изменений в них установлена пошлина в 2100 рублей. Регистрация по месту жительства подорожает до 1 тыс. рублей против нынешних 420.

Машаров отметил, что повышение госпошлин не повлияет на легальных трудовых мигрантов, так как они соблюдают российские законы, но может сократить поток нелегальной миграции.

Ранее мигрантам-нарушителям установили дедлайн для легализации в России.

