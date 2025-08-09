В Находке две девочки искусали мальчика ради бутылки газировки

В Приморье подростки искусали ребенка и отобрали у него газировку

Полиция Находки проверяет информацию о нападении на несовершеннолетнего, две девочки укусили и ограбили 10-летнего мальчика. Об этом сообщает УМВД по Приморскому краю.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать 10-летнего мальчика. Женщина сообщила, что во дворах жилых домов по улице Ленинградской, двое девочек-подростков напали на ее сына.

Школьницы укусили мальчика и отобрали у него бутылку напитка. По факту произошедшего проводится проверка. Личности девочек устанавливаются.

