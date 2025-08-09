На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Находке две девочки искусали мальчика ради бутылки газировки

В Приморье подростки искусали ребенка и отобрали у него газировку
Виталий Аньков/РИА Новости

Полиция Находки проверяет информацию о нападении на несовершеннолетнего, две девочки укусили и ограбили 10-летнего мальчика. Об этом сообщает УМВД по Приморскому краю.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать 10-летнего мальчика. Женщина сообщила, что во дворах жилых домов по улице Ленинградской, двое девочек-подростков напали на ее сына.

Школьницы укусили мальчика и отобрали у него бутылку напитка. По факту произошедшего проводится проверка. Личности девочек устанавливаются.

До этого подросток из Нижнего Новгорода попал в больницу после посещения парка аттракционов. Молодой человек вместе с близкими зашли в парк, у них при себе была коляска с привязанным к ней воздушным шариком. Внезапно к ним подбежал мужчина, предположительно охранник, заявил, что в парк с шариком нельзя и ударил его по шее.

Ранее подросток-мигрант избил российского школьника и оказался за решеткой.

