Подросток-мигрант избил российского школьника и оказался за решеткой

В Калужской области 16-летнего мигранта арестовали по делу об избиении 15-летнего школьника группой подростков. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 14 июня в городе Белоусово. Предварительно, группа подростков, включая иностранца, избила юношу. При этом мигрант на тот момент уже находился под следствием за кражу. Он привлечен по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство группой лиц.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подростка. Установлено, что члены его семьи нарушали миграционное законодательство — решается вопрос об их депортации. Расследование продолжается, устанавливается роль других участников конфликта в произошедшем.

До этого российская восьмиклассница, избившая связанную девочку, сбежала из СК. По словам местных подростков, подозреваемая ранее неоднократно избивала других девочек, фиксируя это на видео. Кроме того, она якобы хвасталась, что у нее среди родственников есть бывшие сотрудники полиции и ей за эти действия ничего не будет.

