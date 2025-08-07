На «Пикнике Афиши» обсудят влияние поп-культуры на ностальгию

Гости «Пикника Афиши» смогут посетить паблик-токи о еде и ностальгии

В программе «Пикника Афиши х Сбера» появились паблик-токи от «Афиши Daily» и «Афиши Рестораны», сообщает пресс-служба организаторов фестиваля.

В рамках паблик-тока «Почему поп-культура – это сплошная ностальгия» музыкальный журналист и автор канала «Войс» Владимир Завьялов обсудит с поп-культурным экспертом и редактором «Афиши Daily» Алей Александровной влияние поп-культуры на ностальгию.

Также в дискуссии примет участие блогер Ксения Прихотько.

Кроме того, участники обсудят тренды в музыке, сиквелах и ремейках.

Во втором паблик-токе «Фестивали как главный гастрономический энтертеймент: тренды, форматы, перспективы» участники, среди которых основатель проекта «Нитка» Андрей Колбасинов и амбассадор Wheretoeat, основатель креативного бюро Four Points Антон Нечипоренко, обсудят культуру еды.

Модератором паблик-тока выступит главный редактор «Афиши Рестораны» Маргарита Замураева.

Напомним, фестиваль «Пикник Афиши х Сбера» пройдет в Санкт-Петербурге 9 августа.