Мужчина перенес остановку сердца, длившуюся 45 минут, и вернулся к нормальной жизни

Британец очнулся спустя 45 минут после того, как у него остановилось серде. Об этом сообщает Need To Know.

Стив Далтон, 64-летний отец семерых детей, почувствовал себя плохо, когда помогал дочери строить площадку в саду, и внезапно потерял сознание из-за остановки сердца. Его 40-летний сын Сэм начал делать сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой помощи.

Но врачи сообщили, что Стив находился без признаков жизни около 45 минут, и оценили шансы на выживание всего в 2%. В больнице предупреждали, что его сердце сильно повреждено, и скорее всего, он не выживет без серьезных последствий.

Мужчину поместили в кому, а семья уже собралась проститься с ним, но через два дня Стив пришел в сознание и даже заговорил с близкими. Теперь он уверен, что его спасла решительная помощь сына. Выйдя из комы, мужчина почувствовал облегчение и стремление жить дальше.

«У меня семь детей и семнадцать внуков, я не могу просто сдаться», — говорит Стив.

Британец вернулся домой и к работе всего через неделю после выписки. Сейчас Стив продолжает жить полной жизнью и благодарен семье и врачу, которые помогли ему пережить этот критический момент.

