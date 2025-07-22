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Российские врачи спасли мужчину с опухолью, которая «съела» его череп

На Урале врачи спасли мужчину с опухолью, поглощавшей его череп
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Министерство здравоохранения Свердловской области

На Урале медики спасли пациента с опухолью, которая «съела» его череп. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Житель Кранотурьинска поступил в отделение нейроонкологии с менингиомой крыла клиновидной кости, достигшей размеров примерно 15 на 15 сантиметров. Новообразование уже проросло кости черепа и стало поглощать его, выйдя за его пределы примерно на десять сантиметров, при этом не вызывая у пациента недомогания. Мужчина затруднился ответить на вопрос, почему он не обратился к врачам раньше.

Лечение проводилось в два этапа — сначала рентгенэндоваскулярные хирурги перекрыли кровоснабжение опухоли, «закупорив» нужные сосуды, а затем нейрохирурги выполнили отделение менингиомы от мозга и удаление новообразования.

До этого опухоль мозга размером с куриное яйцо удалили пациентке подмосковные хирурги. Новообразование обнаружили после того, как женщина попала в больницу с острой головной болью.

Ранее гигантскую опухоль мозга удалили жительнице Ижевска.

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