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Черепаха стала причиной пожара в доме

UPI: в Англии черепаха перевернула обогреватель и устроила в доме пожар
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London Fire Brigade

В Англии черепаха стала причиной пожара в доме, пишет UPI.

Пожарные в Лондоне прибыли по вызову в многоквартирный дом, где произошёл пожар в одной из квартир на четвёртом этаже. Как оказалось, причиной инцидента стали неисправная электропроводка и неосторожность черепахи.

Спасатели обнаружили очаг возгорания в комнате, откуда шёл дым. После ликвидации пожара было установлено, что его причиной стало опрокинутая черепахой обогревательная лампа, упавшая на сено — горючий материал, использовавшийся в качестве наполнителя в террариуме животного.

Помимо черепахи, в квартире находилась маленькая собака. Оба питомца были найдены прячущимися под лестницей и эвакуированы без повреждений здоровья, после чего переданы хозяину.

«Причиной пожара стало то, что непослушная черепаха опрокинула свою обогревательную лампу», — говорится в официальном заявлении пожарной службы.

Инцидент стал ещё одним напоминанием о том, что даже самые неожиданные ситуации могут привести к серьёзным последствиям, а владельцам экзотических животных следует особое внимание уделить безопасности в доме, добавили специалисты.

Ранее водитель, сбивший черепаху в Эквадоре, выплатит крупный штраф.

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