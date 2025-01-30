Водитель, сбивший черепаху в Эквадоре, выплатит крупный штраф

Водитель на Галапагосских островах заплатит более $13 тыс. за сбитую черепаху

Водитель, который сбил молодую гигантскую черепаху на Галапагосских островах в Эквадоре, выплатит за нее свыше $13 тыс. Об этом, ссылаясь на заявление руководства национального парка, расположенного на территории островов, сообщает издание Primicias.

Инцидент произошел 10 декабря на острове Санта-Крус. Черепаха после наезда транспортного средства не выжила.

После того как управление по охране окружающей среды установило нарушение водителем должных мер безопасности в отношении редких животных, дирекция национального парка наложила на водителя штраф, эквивалентный $13 248.

21 января сообщалось, что после пожара в Калифорнии хозяевам удалось найти свою 45-килограммовую домашнюю черепаху.

10 января сообщалось, что во время пожаров в Лос-Анджелесе удалось спасти гигантскую 80-килограммовую черепаху.

Ранее в Сингапуре мужчина получил 16 месяцев тюрьмы за попытку вывезти 58 звездчатых черепах.