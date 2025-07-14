Сибиряк, убивший свою девушку ради денег на наркотики, мог быть помилован после СВО

Парень, убивший свою девушку ради денег на наркотики, мог быть помилован после участия в спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «‎Осторожно, новости»‎.

В марте 2021 года в Новосибирске нашли тело 17-летней Анастасии. Девушку убил ее 19-летний парень Федор Хижин. Как пишет канал, он пришел к ней домой на день рождения, зарезал и после перевел с ее карты три тысячи рублей.

«‎После убийства Федор писал знакомым, что «торчит на мефе уже полтора года» и ему нужны были деньги на наркотик. Его задержали в Кемерово, а 31 августа 2022 года Новосибирский областной суд приговорил Хижина Федора Константиновича к 15 годам лишения свободы по статьям об убийстве и краже. С того дня о его судьбе ничего не было известно»‎, — сказано в сообщении.

Как писал местный портал НГС, молодой человек нанес девушке не менее 59 ударов ножом в жизненно важные органы. Примерно через 30–60 минут она скончалась.

Позже Федора узнали на фотографиях на сайте петербургского университета БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Публикация посвящена студентам — участникам СВО, на фото исполняющий обязанности ректора университета стоит рядом с Федором и награждает его. ФИО и внешность человека на фото полностью совпадает с человеком, который убил жительницу Новосибирска.

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