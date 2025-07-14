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Появились кадры задержания подозреваемой в планировании теракта в Крыму

ФСБ опубликовала кадры задержания подозреваемой в планировании теракта в Крыму
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Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России опубликовал кадры задержания девушки, которая намеревалась взорвать автомобиль российского военного в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

На допросе задержанная рассказала, что должна была по полученной инструкции от представителя Службы безопасности Украины (СБУ) собрать взрывное устройство и ночью того же дня установить его на машину военного, а утром активировать.

Также на кадрах показаны детали взрывного устройства.

По данным ФСБ, подозреваемая планировала взорвать автомобиль российского офицера министерства обороны России в преддверии Дня Победы — 8 мая. Задержанная имеет двойное гражданство — России и Украины. По версии следствия, она была завербована украинскими спецслужбами.

Сотрудники ФСБ установили личности вербовщиков из Службы безопасности Украины. Против задержанной возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и государственной измене.

Ранее сообщалось, что житель Ялты хотел устроить теракт в Крыму.

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