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В ФСБ заявили о предотвращении теракта в Крыму

ФСБ: в Крыму предотвращен теракт, СБУ хотела дроном атаковать правоохранителей
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SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму предотвратили теракт, спецслужбы Украины планировали беспилотником атаковать правоохранителей на мероприятиях, посвященных Дню России . Об этом сообщили в ФСБ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, к планировавшемуся Украиной теракту причастен житель Ялты.

«В Ялте в результате оперативно-разыскных мероприятии задержан гражданин Российской Федерации, 1981 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами посредством мессенджера Telegram для совершения диверсионно-террористических актов», — сказали в ФСБ.

Уточняется, что у задержанного изъяли две бомбы.

Отмечается, что злоумышленник должен был подготовить беспилотный летательный аппарат со взрывным устройством для атаки на сотрудников правоохранительных органов.

Также сотрудники ФСБ России в Краснодарском крае предотвратили теракт в поселке Мостовском, его исполнитель арестован. Фигурант был задержан сотрудниками при подходе к месту совершения запланированного преступления. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело.

Ранее жителя Сочи приговорили к восьми годам за подготовку теракта.

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