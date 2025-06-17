Жених упал в обморок, увидев невесту на свадьбе

На свадьбе в Бразилии жених потерял сознание прямо на свадьбе. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, 25-летний педагог по имени Густаво Шмитц принимал лекарства от тревожности. За некоторое время до мероприятия он стал нервничать из-за приготовлений к свадьбе и самого торжества.

«Сам день был авральным – гости уже прибывали, и нужно было уладить кучу дел», – рассказал мужчина.

Когда все началось, Шмитц пожаловался некоторым свидетелям на плохое самочувствие, но, так как у него была репутация шутника, его слова не восприняли всерьез.

Когда в зале появилась невеста и жених пошел к ней, он сказал возлюбленной, что плохо себя чувствует, но девушка не подозревала, что все это серьезно.

На кадрах заметно, как во время речи пастора мужчина начинает терять сознание, и пастор успел его поймать. Позже подбежал один из гостей и оказал Шмитцу помощь.

По словам мужчины, причиной стало то, что в этот день его возлюбленная выглядела еще «более ошеломительной», чем раньше. Несмотря на то, что жених упал в обморок, свадьба получилась «красивой и удивительной».

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