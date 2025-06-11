В Петербурге пенсионерка за две недели отдала мошенникам накопления в рублях и валюте

Жительница Петербурга две недели переводила сбережения в валюту, чтобы отдать их мошенникам. Об этом сообщает 78.ru.

Неизвестные связались с пожилой петербурженкой под видом сотрудников полиции. Мошенники убедили женщину, что все ее накопления необходимо задекларировать.

Женщина хранила накопления в рублях наличными, по настоянию аферистов в течение двух недель она обменивала сбережения на валюту и передала их незнакомке в подъезде своего дома. Общий ущерб составил 4,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого в Подмосковье мужчина случайно услышал разговор пожилого соседа и спас его от мошенников. 89-летний сосед говорил по телефону с неизвестными, которые называли себя сотрудниками правоохранительных органов, и выглядел испуганным. Разговор насторожил мужчину. Он обратился в полицию, стражи порядка задержали 22-летнего курьера, уроженца Ленинградской области, которому пенсионер успел передать 300 тыс. рублей.

Ранее астраханец отдал пять миллионов рублей лжесотруднику ФСБ.