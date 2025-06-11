В России набирает популярность тренд на «менеджеров по счастью»

В России фиксируется рост интереса к новой HR-роли — Chief Happiness Officer (CHO), или менеджеру по счастью. Такие специалисты отвечают за эмоциональное благополучие сотрудников, профилактику выгорания и формирование позитивной рабочей среды. Как рассказала «Газете.Ru» HR бизнес-партнер КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова, тренд стал особенно заметен в последние два года и связан с глубокими изменениями в корпоративной культуре.

«Это не просто дань моде, а ответ на реальные вызовы, — комментирует эксперт. — Мы видим резкий рост выгорания среди сотрудников в условиях постоянной турбулентности — на фоне пандемии, экономических и социальных кризисов. Люди переосмысливают ценности, и на первый план выходит не только уровень дохода, но и эмоциональное благополучие, уважение, гибкость, ощущение смысла в работе».

По словам Зеленковой, особенно ярко потребность в новой роли проявляется с приходом нового поколения на рынок труда.

«Сегодня молодые специалисты не готовы «просто работать ради работы». Они ожидают от работодателя большего: заботы, участия, прозрачной и поддерживающей культуры. Для них счастье — это не абстракция, а вполне измеримая категория. И бизнес начинает адаптироваться. HR-функция все чаще становится не только административной, но и эмоциональной», — сказала она.

Одной из ключевых задач CHO становится мониторинг так называемого индекса счастья — регулярной оценки удовлетворенности сотрудников. В некоторых компаниях используется собственная шкала: от 1 до 10, с ежемесячной или еженедельной фиксацией. Кроме того, CHO может инициировать внедрение гибких рабочих графиков, «дней без встреч», программ ментального здоровья и внутренних корпоративных инициатив.

«Я думаю, рост популярности этой позиции также связан с усиливающейся конкуренцией за таланты, особенно в digital-сфере. Кандидаты все чаще делают выбор в пользу компаний, где комфортно — не только физически, но и эмоционально. Роль CHO — это системный ответ на этот запрос, попытка сделать заботу о сотрудниках частью долгосрочной стратегии», — добавляет Зеленкова.

Пока что в большинстве российских компаний позиция CHO совмещается с другими функциями — внутренними коммуникациями, развитием EVP или корпоративной культуры. Однако в ряде крупных IT и digital-компаний уже появляются отдельные штатные позиции. По данным экспертов, уровень зарплаты таких специалистов может достигать 150 000–250 000 рублей в месяц, в стартапах и SME — от 80 000 рублей, часто с гибкими условиями.

Количество вакансий, связанных с employee experience и корпоративным благополучием, стабильно растет, отмечают рекрутинговые платформы. Отдельные инициативы в этом направлении начали тестировать и государственные корпорации.

«Мы наблюдаем устойчивый тренд: компании все чаще рассматривают эмоциональное состояние сотрудников как фактор продуктивности. Это перестает быть абстрактным понятием», — резюмирует Зеленкова.

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