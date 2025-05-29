Православные христиане отмечают двунадесятый праздник

Православные христиане в 2025 году отмечают двунадесятый праздник — Вознесение Господне — 29 мая.

Этот праздник всегда следует через сорок дней после Пасхи. Согласно Новому Заведу, на сороковой день после своего воскресения Иисус Христос вознесся на небеса с горы Елеон в Вифании в присутствии своих апостолов, чтобы воссесть одесную Бога Отца. Перед этим он позволил своим ученикам коснуться его ран и преломил с ними хлеб, чтобы доказать им, что это действительно тот их учитель, который недавно был распят на кресте.

Как повествуют Деяния апостолов, спустя еще десять дней на учеников Иисуса сошел Святой Дух, после чего они стали способны говорить на иностранных языках, чтобы обращать других людей в христианство.

Традиционно перед Вознесением верующие приносят в храмы ветви деревьев, зелень и цветы, украшая ими иконостасы и оклады, что символизирует победу новой жизни и обретение небесной славы. Многие храмы украшают также пучками душистых трав, отражая народную традицию почитать окончание весны и начало лета.

Ранее встречу российских и украинских бойцов в Пасху сняли на видео.