Встречу российских и украинских бойцов в Пасху сняли на видео

Встреча военных России и Украины в Пасху попала на видео

В сети появилась уникальная видеозапись, запечатлевшая редкую встречу российских и украинских военнослужащих во время пасхального перемирия в районе Работино Запорожской области. Кадры публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

События разворачивались в Светлое Воскресение Христово. Две группы, прибывшие на поле боя для эвакуации тел товарищей, неожиданно встретились. Видеосъемка с беспилотника зафиксировала спокойное общение четырех военных противоборствующих сторон. После эвакуации группы расстались без инцидентов.

Накануне российские военнослужащие обнаружили на Запорожском направлении группу украинских военных с белым флагом, предположительно, пытавшихся забрать тела сослуживцев.

На днях Минобороны России показало кадры с группой военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые сдались в плен российским войскам при выходе из окружения в Курской области.

Ранее Зеленский призвал к постоянному перемирию.