Сотрудник полиции безопасности Финляндии оставил секретные документы в поезде

Сотрудник полиции безопасности Финляндии (SUPO) забыл рюкзак с секретными документами в поезде во время служебной командировки. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

По ее данным, документы имели вторую степень секретности, из-за чего их содержимое нельзя было раскрывать лицам, которые не являются сотрудниками SUPO.

Вероятно, документы не попали в руки посторонних лиц. Если бы они были опубликованы, то SUPO «был бы нанесен ущерб». Руководство вынесло сотруднику предупреждение.

23 мая телерадиокомпания сообщила, что генерального секретаря парламента Финляндии Антти Пелттари заподозрили в государственной измене. Пелттари подозревают в совершении должностных преступлений на его предыдущей работе главой Полиции безопасности SUPO, в частности, в разглашении государственной тайны. При этом расследование может быть связано с информационной операцией, которую якобы провели российские спецслужбы летом 2023 года. В ее рамках сотрудники SUPO взаимодействовали с «российскими информаторами», пишет Yle.

Ранее в Финляндии сняли с россиянина подозрения в разведывательной деятельности.