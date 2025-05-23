Генсека парламента Финляндии заподозрили в госизмене

Генерального секретаря парламента Финляндии Антти Пелттари заподозрили в государственной измене. Об этом сообщает Yle.

По данным телерадиокомпании, Пелттари подозревают в совершении должностных преступлений на его предыдущей работе главой Полиции безопасности SUPO.

«Дело расследуется как разглашение государственной тайны, связанной с национальной безопасностью», — сказано в публикации.

При этом расследование может быть связано с информационной операцией, которую якобы провели российские спецслужбы летом 2023 года. В ее рамках сотрудники SUPO взаимодействовали с «российскими информаторами».

До этого в Финляндии завершили расследование дела гражданина России, обвиняемого в разведывательной деятельности. Центральная криминальная полиция страны провела допросы и другие следственные мероприятия по этому делу и пришла к выводу об отсутствии оснований подозревать преступление.

Ранее в Финляндии оценили возможные действия России на общей границе после СВО.