Школьницам в Нижневартовске запретили надевать советскую школьную форму

В Нижневартовске запретили надевать школьную форму времен СССР на выпускной. Об этом телеканалу «Первый Нижневартовский» рассказала мать одной из школьниц.

Женщина при этом попросила журналистов не указывать номер учебного заведения.

В администрацию города был направлен запрос о законности таких ограничений. В ответе власти подчеркнули, что внешний вид учащихся на школьных мероприятиях регулируется локальными актами, принимаемыми каждой школой самостоятельно, поэтому руководство учебных заведений вправе запретить любой внешний вид на официальных мероприятиях, подобных «Последнему звонку».

До этого в Санкт-Петербурге выпускникам запретили включать зарубежные песни на последнем звонке. Также за пару дней до праздника школьникам сообщили о новых ограничениях — запрете на песню Call Out My Name группы The Weeknd, композицию Гречки «Здесь были» и трек Die with a Smile в исполнении Lady Gaga и Bruno Mars.

Выпускники и их семьи решили собраться на неформальное мероприятие в городском парке, где планируют танцевать под те песни, которые им нравятся. С администрацией парка уже договорились о проведении праздника.

Ранее звезда КВН показала, в каком платье дочь пришла на свой последний звонок: «Шили у дизайнера».