На последнем звонке в петербургской школе запретили танцевать под американские песни

В одной из петербургских школ с углубленным изучением языков выпускникам запретили танцевать под зарубежную музыку и песню певицы Гречки на последнем звонке. Решение было принято за несколько дней до мероприятия, что вызвало возмущение среди родителей, сообщает «Фонтанка».

Последний звонок в школе №371, где углубленно изучают английский и французский языки, должен состояться 24 мая. За пару дней до праздника школьникам сообщили о новых ограничениях — запрете на песню Call Out My Name группы The Weeknd, композицию Гречки «Здесь были» и трек Die with a Smile в исполнении Lady Gaga и Bruno Mars.

В школе попытались объяснить это решение тем, что музыканты якобы являются «иноагентами», однако ни Гречка (Анастасия Иванова), ни другие исполнители из списка запрещенных не внесены в этот реестр. Теперь выпускники и их семьи собираются на неформальное мероприятие в городском парке, где планируют танцевать под те песни, которые им нравятся. С администрацией парка уже договорились о проведении праздника.

Администрация Московского района Санкт-Петербурга прокомментировала ситуацию. Там пояснили, что под запретом оказалась музыка исполнителей, включенных в список нежелательных для исполнения на территории РФ, среди которых есть певица Гречке и Lady Gaga.

