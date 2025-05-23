На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На последнем звонке в петербургской школе запретили танцевать под американские песни

В Петербурге выпускникам запретили включать зарубежные песни на последнем звонке
close
Максим Богодвид/РИА Новости

В одной из петербургских школ с углубленным изучением языков выпускникам запретили танцевать под зарубежную музыку и песню певицы Гречки на последнем звонке. Решение было принято за несколько дней до мероприятия, что вызвало возмущение среди родителей, сообщает «Фонтанка».

Последний звонок в школе №371, где углубленно изучают английский и французский языки, должен состояться 24 мая. За пару дней до праздника школьникам сообщили о новых ограничениях — запрете на песню Call Out My Name группы The Weeknd, композицию Гречки «Здесь были» и трек Die with a Smile в исполнении Lady Gaga и Bruno Mars.

В школе попытались объяснить это решение тем, что музыканты якобы являются «иноагентами», однако ни Гречка (Анастасия Иванова), ни другие исполнители из списка запрещенных не внесены в этот реестр. Теперь выпускники и их семьи собираются на неформальное мероприятие в городском парке, где планируют танцевать под те песни, которые им нравятся. С администрацией парка уже договорились о проведении праздника.

Администрация Московского района Санкт-Петербурга прокомментировала ситуацию. Там пояснили, что под запретом оказалась музыка исполнителей, включенных в список нежелательных для исполнения на территории РФ, среди которых есть певица Гречке и Lady Gaga.

Ранее суд запретил россиянке жить с дочерью в Испании из-за пропаганды нетрадиционных ценностей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами