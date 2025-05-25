Россиян предупредили о рисках появления рынка «черных» стейблкоинов

На фоне усиления регулирования криптовалютных активов во всем мире существует вероятность роста «черного» рынка стейблкоинов — цифровых валют, привязанных к реальным активам. Такие нелегальные инструменты, устойчивые к цензуре и неподконтрольные государствам, могут получить распространение и в России, где спрос на стейблкоины остается высоким из-за ограниченного доступа к международным расчетам. Подробнее об этом «Газете.Ru» рассказал директор по коммуникациям криптовалютной биржи exmo.me Михаил Смирнов.

«Стейблкоины — особый тип цифровых активов, курс которых привязан к стоимости конкретного актива. Чаще всего это фиатные валюты: например, доллар США, евро, китайский юань. Ключевая особенность в том, что стоимость обеспечивается реальными резервами — ценными бумагами, валютами, физическим золотом. Такая модель делает стейблкоины удобным инструментом в международных расчетах и стабильным способом хранения капитала в хаотичные времена», — объяснил он.

Количество пользователей стейблкоинов увеличилось более чем на 50% за последний год. Однако текущая международная повестка и активизация властей ряда стран в вопросах регулирования криптовалютного сектора могут повлиять на доступность привычных инструментов.

«В условиях, когда государственные органы усиливают контроль за движением цифровых активов, возникает риск появления параллельного рынка так называемых «черных» стейблкоинов — неконтролируемых аналогов, которые не подчиняются нормам финансового надзора», — сказал эксперт.

Механизм работы классических стейблкоинов, таких как USDT от Tether или USDC от Circle, основан на централизованной модели. Эмитент выпускает токены и резервирует под них реальные активы. При этом компании обязаны соблюдать требования по комплаенсу и финансовой отчетности — особенно на фоне инициатив по внедрению смарт-контрактов с возможностью заморозки активов, налогового учета и проверки источников средств.

«Альтернативой становятся децентрализованные алгоритмические стейблкоины — их курс привязан к фиатной валюте, но обеспечен не традиционными резервами, а другими цифровыми активами. Такой подход позволяет обойти регулирование и сохранить анонимность участников», — отметил он.

В случае усиления регуляторного давления на крупные централизованные стейблкоины, пользователи могут начать переход к децентрализованным или выпущенным в юрисдикциях с низким уровнем контроля — как способу сохранить доступ к цифровой ликвидности.

«Для российской юрисдикции, где использование криптовалют остается ограниченным, риск появления «теневых» стейблкоинов становится реальностью. При ограниченном доступе к международным фиатным системам и высокой волатильности рубля стейблкоины служат альтернативным способом расчетов и сохранения стоимости. Ужесточение регулирования за рубежом или попытки блокировки переводов через крупные стейблкоины стимулирует спрос на нелегальные токены, которые обходят государственные механизмы контроля», — предупредил он.

С технической точки зрения «черный» стейблкоин может быть организован через оракулы (например, Chainlink), которые отслеживают курс регулируемых токенов и воспроизводят его на независимом блокчейне. На практике это может привести к созданию новых анонимных активов с устойчивостью к цензуре.

«Наличие «черного» рынка криптоактивов повышает угрозу оборота неподконтрольных токенов, что затрудняет финансовый мониторинг, налоговое администрирование и борьбу с отмыванием средств. Особенно высоки риски при участии недобросовестных участников, использующих такие инструменты для обхода санкций или проведения сомнительных операций», — заявил эксперт.

Тема стейблкоинов находится в центре глобального внимания. Например, за год ежемесячный объем переводов стейблкоинов вырос на 115% — с $1,9 трлн в феврале 2024 года до $4,1 трлн в феврале 2025 года. Администрация США рассматривает данную криптовалюту как важный элемент будущей цифровой финансовой архитектуры. При этом последние законодательные инициативы (в частности, GENIUS Act) пока не получили необходимой поддержки в Конгрессе. Задержка принятия нормативных актов может повлиять на дальнейшее развитие всей индустрии и открыть окно возможностей для нерегулируемых альтернатив.

«Децентрализованные инструменты, невосприимчивые к регулированию, могут стать новой реальностью в условиях ужесточения правил для традиционных игроков. Потенциальное появление таких активов в России потребует пересмотра подходов к контролю за цифровыми транзакциями и усиления координации между регуляторами, чтобы предотвратить рост теневого оборота и сопутствующих рисков», — резюмировал он.

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