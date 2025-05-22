В Туве задержали членов организованной группы, занимавшейся вымогательствами

ФСБ задержала шесть жителей Тувы по обвинению в создании ОПГ и угрозах полиции

В Туве сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) при содействии Следственного комитета и местной полиции задержали шестерых членов организованной группы, занимавшейся вымогательствами, преступлениями против государственной власти и иными тяжкими преступлениями. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва.

Следователи возбудили уголовные дела по ч.4 ст.309 (принуждение свидетеля к даче ложных показаний), ч.1 ст.318 (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей), п.п. «а, б» ч.3 ст.163 Уголовного кодекса России (вымогательство).

По версии следствия, в ноябре прошлого года на улице Бай-Хаакская города Кызыла вооруженная группа мужчин пыталась расправиться с местным жителем посредством огнестрельного оружия. Их замысел был пресечен. В дальнейшем они с применением оружия пытались заставить свидетеля преступления не давать показания и вымогали у него 10 млн рублей.

Кроме того, подозреваемые угрожали применением насилия в отношении полицейского, который доставил их в полицейский отдел. В настоящее время ведется работа по сбору доказательств причастности указанных лиц к другим преступлениям, говорится в сообщении.

Находящийся в федеральном розыске один из соучастников и лидеров ОПГ был задержан в Москве, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных шестерых подозреваемых Кызылским городским судом также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае ОПГ похищала женщин, насиловала их и забирала деньги.