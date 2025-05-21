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В Хабаровском крае ОПГ похищала женщин, насиловала их и забирала деньги

В Хабаровском крае ОПГ будут судить за похищение женщин
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Хабаровском крае будут судить пятерых участников ОПГ, которых обвиняют в похищении женщин. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчины знакомились с девушками и предлагали покататься на машине. После этого пострадавших привозили в безлюдное место, где новые знакомые якобы начинали искать наркотики.

Позже девушек обвиняли в обороте запрещенных веществ и похищали деньги. Всего от действий ОПГ пострадали 11 девушек, шесть из которых члены группы удерживали в арендованных квартирах, чтобы те не обратились в полицию. Одну пострадавшую изнасиловали.

По такой же схеме обманули двоих молодых людей, один из которых был несовершеннолетним.

В отношении членов ОПГ возбудили уголовные дела по статье о похищении человека, двоих из них также обвиняют в изнасиловании.

«Один из участников группы от следствия скрылся, в настоящее время объявлен в федеральный розыск», – сообщается в публикации.

Материалы уголовных дел направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Курганской области задержали участников ОПГ, укравших из бюджета 32 млн рублей.

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