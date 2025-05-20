Госдума приняла закон о регулировании платного приема в вузы

ГД приняла во II и III чтениях закон о регулировании платного приема в вузы

Законопроект, дающий полномочия правительству РФ регулировать объем платного обучения в вузах, прошел второе и третье чтение в Госдуме. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что после подписания документа президентом документ вступит в силу уже в сентябре текущего года. Закон позволит кабмину определять лимит мест для приема на платное обучение, а также перечень направлений подготовки.

Кроме того, правительство будет отвечать за условия выдачи образовательных кредитов и формирование списка профессий, необходимых для технологического лидерства России.

До этого глава министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков объяснил, что при распределении платных бюджетных мест в конкретном вузе будут учитываться такие критерии, как средний балл ЕГЭ поступающих абитуриентов, трудоустройство и размер заработных плат выпускников.

Фальков также предположил, что предельный объем платных мест по стране определит комиссия по научно-технологическому развитию развитию при правительстве РФ.

Ранее россиянам посоветовали отказаться от плохих факультетов в частных вузах.