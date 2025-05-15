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В Госдуме россиянам посоветовали отказаться от плохих факультетов в частных вузах

Депутат Вассерман: работодатели оценивают качество диплома, а не его наличие
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Global Look Press

Работодатели теперь будут в первую очередь оценивать качество диплома у соискателя, а не просто обращать внимание на само наличие документа. Поэтому учиться нужно в хороших образовательных учреждениях, на нормальных, а не «дипломостроительных» факультетах, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в пресс-центре НСН.

При желании можно выбрать и частный вуз — среди них есть хорошие учреждения, отметил Вассерман. Однако он призвал не идти учиться ради «бумажки» — внимание работодателей она не привлечет.

«Как в старинном анекдоте: бьют не по паспорту, а по морде. Так что не выбирайте дипломостроительный факультет, даже если он предлагает свои услуги за смешные гроши», — заключил депутат.

Напомним, сообщил HR-специалист, эксперт в области управления организациями Максим Недякин сообщил, что в РФ более половины выпускников вузов не работают по полученной специальности, а еще 30% вообще трудятся даже не по профилю. При этом в стране сохраняется культ высшего образования, которое часто не пригождается на рынке труда. По его словам, ошибочно считается, что каждому необходимо потратить четыре-пять лет на получение «бумажки», которую в будущем человек может ни разу не достать из папки.

Ранее сообщалось, что в Росси могут сократить прием на платное образование в вузы.

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