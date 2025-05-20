«Мастерская новых медиа» обучила специалистов созданию мероприятий

В России завершилась образовательная программа «Мастерская управления событиями», направленная на подготовку профессиональных кадров для организации общественно значимых мероприятий, сообщили ее организаторы.

Отмечается, что обучение проводилось федеральной программой «Мастерская новых медиа» и консалтинговой группой «Полилог» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, АНО ЭИСИ и АНО «Диалог».

В 2024 году «Мастерская новых медиа» провела более 50 обучающих мероприятий федерального уровня. В свою очередь, «Полилог» участвовал в создании крупнейших событий страны, таких как выставка-форум «Россия» на ВДНХ и международный симпозиум «Создавая будущее».

Цель программы заключалась в обучении специалистов созданию мероприятий, продвигающих отечественную культуру и традиционные российские ценности. Занятия проходили на площадках мастерской управления «Сенеж», Национального центра «Россия», Музея Победы и Общероссийского народного фронта.

«Сегодня вокруг нас проводится много различных событий и мероприятий: фестивали, форумы, концерты, уличные праздники и многое другое, важно признать, что часто мы видим очень хороший уровень организации. Но, к сожалению, гораздо реже мы видим события, которые продвигают российскую культуру и традиционные ценности», — отметила заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы», основатель «Мастерской новых медиа» Юлия Аблец.

По ее словам, программа обучала создавать запоминающиеся, интересные события, в каждом элементе которого будет мощь и сила России и ее жителей.

В рамках обучения участники разработали и реализовали совместные проекты. Например, к 9 мая они запустили платформу картасобытий80.рф — афишу мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. На ней собрано более 500 событий, включая парады, концерты, лекции и выставки, которые пройдут по всей стране в течение года.

При этом участники уже начали внедрять свои авторские проекты. Например, Денис Железников организовал акцию «Река памяти» в Архангельске, где тысячи человек зажгли 1418 свечей на набережной Северной Двины, а Анастасия Настасьина запустила акцию «Голоса поколений» от проекта «Родников» Олега Газманова.