В России социальных архитекторов хотят включить в закон о креативных индустриях

В России необходимо включить социальных архитекторов в закон о креативных индустриях, так как они оказывают большое влияние на решение многих общественно значимых проблем и способствуют укреплению социальных связей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев, передает 360.ru со ссылкой на документ.

Отметим, что социальные архитекторы — это профессионалы, занимающиеся разработкой и внедрением социальных программ и инициатив, что важно для решения актуальных общественных проблем. Они выступают как связующее звено между государством и жителями.

Что касается инициативы Гусева, то речь идет о законе, который закрепляет творческие профессии. Однако без социальных архитекторов этот список остается неполным, отметил парламентарий. По его мнению, эти специалисты «создают смыслы», влияя на общественные процессы, поэтому без внимания к ним можно потерять «главных креативщиков». В том числе социальные архитекторы влияют на самочувствие людей, решают задачи как общества, так и государства, заключил депутат.

Напомним, в этом году в России проходил конкурс социальных архитекторов, собравший свыше 7,5 тыс. заявок за четыре недели. В нем принимали участие специалисты разных профессий, которые уже имеют успешный опыт реализации значимых для общественности проектов.

Ранее в Москве обсудили роль социальных архитекторов в развитии России.