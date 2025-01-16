Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве обсудили роль социальных архитекторов в развитии России

Политологи заявили о важности социальных инициатив для российского общества
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Общественные и политические процессы в России все больше ориентируются на социально значимые проекты для решения важных проблем жителей страны. К такому выводу пришли участники организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) круглого стола «Кто такие социальные архитекторы?», который прошел в пресс-центре международной медиагруппы «Россия сегодня».

По словам управляющего директора ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдуса Алиева, реализовать успешные социальные проекты призван стартовавший 14 января Конкурс социальных архитекторов.

Эксперт отметил, что россияне проявляют высокий интерес к конкурсу — за двое суток на него зарегистрировались около 1,5 тыс. человек.

«Российское общество развивается, и меняются подходы к работе с ним. Если раньше, на заре российской демократии, основной запрос был направлен на политических технологов и победу на выборах, то сегодня даже в рамках избирательных кампаний сугубо политические проекты начинают уступать место социальным инициативам», — заявил Фирдус Алиев.

Сенатор, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов убежден, что конкурс социальных архитекторов открывает новую страницу подготовки кадров, даст стране возможность сформировать профессионалов.

«Они и должны непрерывно заниматься реализацией проектов развития страны и общества», — уверен Перминов.

Исполняющий обязанности ректора РГГУ Андрей Логинов констатировал, что социальные проекты имеют серьезное продвижение и отвечают стратегическим задачам развития общества.

«Социальная архитектура должна становиться реальной, востребованной в обществе специальностью. Мы действительно имеем перед собой сотни удивительных, интереснейших проектов и, безусловно, осуществленных с поддержкой государства», — рассказал Андрей Логинов.

Члена ЦИК РФ, декан факультета политологии МГУ, член наблюдательного совета ЭИСИ Андрей Шутов обратил внимание на то, что сегодня появилось отдельное направление работы государства и общества — социальная архитектура.

Социальные архитекторы призваны конструировать социальное будущее страны, уверена президент Российской ассоциации политической науки, заведующая кафедрой МГИМО МИД России, доктор политических наук Оксана Гаман-Голутвина.

Регионы могут рассматриваться как база для подготовки социальных архитекторов и их последующего участия в крупных социальных проектах на уровне Российской Федерации, считает губернатор Кировской области Александр Соколов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами