В Москве обсудили роль социальных архитекторов в развитии России

Общественные и политические процессы в России все больше ориентируются на социально значимые проекты для решения важных проблем жителей страны. К такому выводу пришли участники организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) круглого стола «Кто такие социальные архитекторы?», который прошел в пресс-центре международной медиагруппы «Россия сегодня».

По словам управляющего директора ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдуса Алиева, реализовать успешные социальные проекты призван стартовавший 14 января Конкурс социальных архитекторов.

Эксперт отметил, что россияне проявляют высокий интерес к конкурсу — за двое суток на него зарегистрировались около 1,5 тыс. человек.

«Российское общество развивается, и меняются подходы к работе с ним. Если раньше, на заре российской демократии, основной запрос был направлен на политических технологов и победу на выборах, то сегодня даже в рамках избирательных кампаний сугубо политические проекты начинают уступать место социальным инициативам», — заявил Фирдус Алиев.

Сенатор, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов убежден, что конкурс социальных архитекторов открывает новую страницу подготовки кадров, даст стране возможность сформировать профессионалов.

«Они и должны непрерывно заниматься реализацией проектов развития страны и общества», — уверен Перминов.

Исполняющий обязанности ректора РГГУ Андрей Логинов констатировал, что социальные проекты имеют серьезное продвижение и отвечают стратегическим задачам развития общества.

«Социальная архитектура должна становиться реальной, востребованной в обществе специальностью. Мы действительно имеем перед собой сотни удивительных, интереснейших проектов и, безусловно, осуществленных с поддержкой государства», — рассказал Андрей Логинов.

Члена ЦИК РФ, декан факультета политологии МГУ, член наблюдательного совета ЭИСИ Андрей Шутов обратил внимание на то, что сегодня появилось отдельное направление работы государства и общества — социальная архитектура.

Социальные архитекторы призваны конструировать социальное будущее страны, уверена президент Российской ассоциации политической науки, заведующая кафедрой МГИМО МИД России, доктор политических наук Оксана Гаман-Голутвина.

Регионы могут рассматриваться как база для подготовки социальных архитекторов и их последующего участия в крупных социальных проектах на уровне Российской Федерации, считает губернатор Кировской области Александр Соколов.