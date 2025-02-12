Более 7,5 тысяч участников подали заявки на конкурс социальных архитекторов

Завершился прием заявок на конкурс социальных архитекторов, собравший свыше 7,5 тыс. заявок за четыре недели. Об этом рассказал ректор РАНХиГС (Президентской академии) Алексей Комиссаров.

В конкурсе примут участие специалисты разных профессий, которые уже имеют успешный опыт реализации значимых для общественности проектов.

Как отметил Алексей Комиссаров, такая востребованность была ожидаемой для экспертного сообщества. В том числе потому, что конкурс полностью соответствует запросу на систематизацию накопленного опыта воплощения востребованных и полезных для общества инициатив.

«Важно, что специалисты, которые сегодня занимаются разработкой и реализацией общественно значимых проектов, получили доступ к новому социальному лифту. Их ждет очень серьезный процесс обучения. Полагаю, что от выпускников мы вправе ждать сильных и применимых на практике работ», — отметил Алексей Комиссаров.

Для завершения процедуры регистрации желающим принять участие в конкурсе нужно направить заполненные анкеты и эссе до 12.00 по московскому времени 13 февраля.

Напомним, конкурс был запущен в и проводится по поручению президента России Владимира Путина.