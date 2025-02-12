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Более 7,5 тысяч участников подали заявки на конкурс социальных архитекторов

В РАНХиГС заявили о востребованности конкурса социальных архитекторов
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Unsplash

Завершился прием заявок на конкурс социальных архитекторов, собравший свыше 7,5 тыс. заявок за четыре недели. Об этом рассказал ректор РАНХиГС (Президентской академии) Алексей Комиссаров.

В конкурсе примут участие специалисты разных профессий, которые уже имеют успешный опыт реализации значимых для общественности проектов.

Как отметил Алексей Комиссаров, такая востребованность была ожидаемой для экспертного сообщества. В том числе потому, что конкурс полностью соответствует запросу на систематизацию накопленного опыта воплощения востребованных и полезных для общества инициатив.

«Важно, что специалисты, которые сегодня занимаются разработкой и реализацией общественно значимых проектов, получили доступ к новому социальному лифту. Их ждет очень серьезный процесс обучения. Полагаю, что от выпускников мы вправе ждать сильных и применимых на практике работ», — отметил Алексей Комиссаров.

Для завершения процедуры регистрации желающим принять участие в конкурсе нужно направить заполненные анкеты и эссе до 12.00 по московскому времени 13 февраля.

Напомним, конкурс был запущен в и проводится по поручению президента России Владимира Путина.

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