В России будут применять алюминий при производстве шумозащитных экранов для дорог

Компания «Русал» поставила специально изготовленную алюминиевую ленту производителю KraftSpan, который специализируется на создании шумозащитных экранов для автомобильных и железных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В «Русале» уточнили, что продукцию произвел фольгопрокатный завод «Саянал».

В компании подчеркнули, что применение алюминия в экранах позволит увеличить срок их службы как минимум вдвое, а антикоррозионные свойства «крылатого» металла сократят затраты на обслуживание.

Директор блока «Фольга» компании «Русал» Алексей Агафонов пояснил, что для нового продукта использовали ленту из сплава 3003 (алюминий-марганец), за счет выдержки рулона в печи отжига при определенном температурном режиме придали рулону промежуточные свойства между твердой и мягкой лентой.

«Получили металл достаточно твердый, чтобы выдерживать воздействие дорожных пыли и гравия, и достаточно мягкий, чтобы держать необходимую для экрана выгнутую форму и быть удобным для переработки у конечного производителя», — рассказал Агафонов.

Директор по развитию KraftSpan Дмитрий Базаров отметил, что традиционно экраны выполняют из стали, однако ведомства, отвечающие за эксплуатацию региональных и, особенно, федеральных дорог, сталкиваются с проблемами, связанными с коррозией стального листа стенок панелей.

«В неблагоприятных условиях, при регулярном попадании на экраны антигололедных реагентов, абразивного воздействия, температурных колебаниях и атмосферных осадках защита от появления коррозии может эффективно работать максимум 10 лет. Поэтому у заказчиков есть желание отойти от стали и использовать более стойкие к коррозии материалы», — рассказал он.

Он подчеркнул, что технологии производства стальных и алюминиевые экранов очень схожи, но последние, по оценкам компании, будут служить от 20 лет, не требуя специального ухода и дополнительной защиты от коррозии.

«Мы довольны качеством экранов из алюминиевого сплава 3003 и начинаем выводить этот продукт на рынок», — сообщил Базаров.